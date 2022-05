Almaniyanın "Ayntraxt" azarkeşləri UEFA Avropa Liqasının final oyunu öncəsi "Reyncers" fanatlarına hücum ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə oyunun keçiriləcəyi Sevilya şəhərində baş verib. Almaniya klubunun 200-ə yaxın azarkeşi rəqibin azarkeşlərinə hücum edib. Bəziləri polis əməkdaşlarına məşəl, şüşə və stol atıblar. Onlardan 5-i həbs edilib.

Xatırladaq ki, UEFA Avropa Liqasında 2021/2022 mövsümünün qalibi Almaniya "Ayntraxt"ı olub.

