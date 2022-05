İraq işğalı zamanı ABŞ Prezidenti olan Corc Buşun Rusiya barədə çıxışı gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Ukrayna demək əvəzinə İraq deyib:

“Bu hadisələr nəticəsində Rusiyada balans və nəzarət qalmadı. Nəticədə bir adam İraqı tamamilə qeyri-qanuni və qəddar şəkildə işğal etmək qərarı aldı”.

Corc Boş səhv etdiyini başa düşəndən sonra sözlərinə “Yəni Ukrayna” deyə düzəliş edib.

