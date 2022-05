Cəsur pozaları və qalmaqallı açıqlamaları ilə gündəmə gələn türkiyəli müğənni Tuğba Ekici yenidən diqqət mərkəzinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sapancada tətildə olan məşhur müğənni çılpaq bədənini hamam dəsmalı ilə bağlayaraq şəkillər çəkdirib.

44 yaşlı Tuğba Ekicinin paylaşımı izləyicilərinin böyük marağına səbəb olub. Onun yarıçılpaq fotolarına minlərə şərh yazılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.