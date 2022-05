Məşhurun meşədəki videosu qalmaqal yaratdı: Heç kimin bilməyəcəyini düşünüb... - VİDEO

Pakistanda sosial media fenomeni Humaira Asgar video çəkmək üçün meşəlik əraziyə od vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli mənbələr iddia irəli sürüb. Onun izləyicilərinin iddiasına görə, videonun maraqlı alınması üçün yanğın bilərəkdən törədilib. İzləyicilərin etirazından sonra sosial media fenomeni “Mən harada oluramsa orada yanğın olur” başlıqlı videonu silib. Videonun İslamabaddakı Milli parkda çəkildiyi bildirilir. Hadisə barədə araşdırmaların aparıla biləcəyi istisna edilmir.

Qeyd edək ki, Humairanın 11 milyon izləyicisi var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.