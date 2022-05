“Mən əhalinin uzunmüddətli davamlı sülhə hazırlanmasının vacibliyini vurğuladım. Avropa İttifaqı dəstəyini gücləndirməyə hazırdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqı Şurasının sədri Şarl Mişel Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla üçtərəfli görüşdən sonra mətbuata bəyanatla çıxışında deyib.

“Biz yaxın təmasda qalmağa razılaşdıq və iyul-avqust aylarına qədər eyni formatda yenidən görüşəcəyik”-deyə, o bildirib.

