"Şamaxı" klubu qapıçısı Stanislav Namaşko ilə müqavilənin müddətini uzadıb.

Bölgə təmsilçisinin Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, klubun İdarə Heyəti 36 yaşlı qolkiperin sözləşməsinin daha bir il artırılması barədə qərar verib.

Qeyd edək ki, Moldova millisinin üzvü 2019-cu ildən "Şamaxı"da çıxış edir. Namaşko 2020/2021 mövsümündə Azərbaycan Kubokunun qalibi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.