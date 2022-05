ABŞ-ın Texas ştatındakı orta məktəbdə törədilən hücum nəticəsində ölənlərin sayı 21 nəfərə çatıb.

Metbuat.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, ölənlərdən 18-i uşaqdır. 15 yaralı var. Məlumata görə, hücumu Texasın 18 yaşlı sakini Salvador Romas törədib. Polis gənci zərərsizləşdirib. Bildirilir ki, qatil tapança və tüfənglə silahlanaraq məktəbə hücum edib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.