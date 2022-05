“Azəriqaz”ın növbəti “Açıq mikrofon” aksiyası bu rayonda keçiriləcək

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin “Açıq mikrofon” aksiyası çərçivəsində növbəti “Səyyar qəbul otağ”ı Cəlilabad rayonunda keçiriləcək.

“Azəriqaz”dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, “Səyyar qəbul otağ”ı rayonun Göytəpə şəhəri, Yeni məhəllə (N saylı hərbi hissənin yaxınlığı) təşkil olunacaq.

Mayın 26-da saat 13:00-dan 14:00-a qədər sakinlərin problem və təklifləri fərdi olaraq dinləniləcək. Vətəndaşlar “Açıq mikrofon” aksiyasının imkanlarından maksimum istifadə edərək, öz problem və təkliflərini rahat şəkildə ifadə edə bilərlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.