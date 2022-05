Böyük kampaniya başladı: Türkiyədən PUA alıb Ukraynaya pulsuz verəcəklər

Litvada Ukraynaya dəstək üçün kampaniya başladılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, litvalılar yığılacaq məlbəğlə Türkiyədən PUA alaraq, Ukraynaya pulsuz verəcək. Kampaniyaya dövlət rəsmiləri, nazirlər və sənətçilər də dəstək verib. İndiyə qədər 1 milyon dollar toplanıb. Təşkilatçılar daha 4 milyon dollar toplamaq niyyətindədir. Məlumata görə, kampaniyanı “Laisves” telekanalının qurucusu, nüfuzlu jurnalist Andrius Tapinas başladıb.

Qısa zaman ərzində onun təklifi böyük maraq yaradıb. 5 milyon dollar toplansa litvalılar Bayraktar TB2 PUA-sı alacaq.

