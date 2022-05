Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı (AKİ) İdarə Heyətinin ümumi yığıncağı baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yığıncaqda Xalq artisti Rasim Balayev AKİ-nin sədri seçilib.

