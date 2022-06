2021-2022 tədris ilinin yaz semestrində Təhsil Tələbə Kreditindən yararlanan tələbələrin statistikası açıqlanıb.

Metbuat.az-a Təhsil Tələbə Krediti Fondundan verilən məlumata görə, 3 062 tələbəyə kredit verilib.

Onlardan 1 065-i sosial, 1 997-si isə standart kredit olub.

