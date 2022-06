Zəngilan rayonunun Ağalı kənd orta məktəbinə direktor təyinatı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə Ağalı kənd sakini Nərmin Həsənova təyin edilib.

O, bundan əvvəl Zəngilan rayon 14 nömrəli tam orta məktəbdə tarix müəllimi işləyib.

Qeyd edək ki, xəbər Təhsil Nazirliyindən APA-ya təsdiqlənib.

