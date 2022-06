Qarabağda tarix yazan Bayraktar TB2 PUA-sının qiyməti məlum oldu

Türkiyə istehsalı Bayraktar TB2 PUA-larının qiyməti məlum olub.

Metbuat.az Türkiyə mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, PUA-nın qiyməti 5 milyon avro civarındadır. Belə ki, ötən gün Litva hökuməti Bayraktar TB2 almaq üçün Türkiyə ilə müqavilə imzaladıqlarını açıqlayıb. PUA-nın alınması üçün ödəniləcək məbləğin kampaniya ilə toplandığı bildirilib. Kampaniyanın təşkilatçıları 5 milyon avroya ehtiyac olduğunu açıqlamışdı. Türkiyə mənbələri yazır ki, bu standart qiymət deyil. PUA-nın qiyməti müqavilənin şərtlərinə görə dəyişə bilər.

Qeyd edək ki, “Baykar” şirkətinin texniki direktoru Litva xalqının topladığı puldan imtina edərək onlara jest edib. O, PUA-nın Litvaya pulsuz veriləcəyini açıqlayıb. Toplanan pul isə Ukraynada humanitar məqsədlər üçün istifadə ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.