Xalq artisti Bəxtiyar Xanızadəyə ağır itki üz verib.

Metbuat.az-ın məlumatıan görə, onun həyat yoldaşı Afət Xanızadə uzun müddətdir ağır xəstəlikdən sonra vəfat edib.

Qeyd edək ki, Bəxtiyar Xanızadə Pantomima Teatrının yaradıcısı və baş rejissorudur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.