"Bu parklanma yeri qanunsuzdur” – BŞİH sökülməsi üçün göstəriş verdi

"Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Nəsimi rayonu, Bülbül prospekti 18-30 ünvanında ağacların qanunsuz kəsimi və qeyri-qanuni parklanma yerinin yaradılması ilə bağlı müvafiq araşdırmalara başlanılıb".

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən məlumat verilib.



"Sosial şəbəkələrdə Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Bülbül prospekti 18-30 ünvanında ağacların kəsilməsi, parklanma yerinin yaradılması və bunun nəticəsi kimi piyada səkisinin daraldılması barədə məlumatlar yayılıb. Qanunsuz parklanma Azərbaycan Respublikası Kinomatoqrafçılar İttifaqı tərəfindən yaradılıb. Ölkə başçısının tapşırığına uyğun olaraq dərhal qanunsuz parklanma yerinin sökülməsinə və piyada səkisinin əvvəlki vəziyyətinə gətirilməsinə başlanılıb".



Qeyd edək ki, Bülbül prospekti 18-30 ünvanında ağacların kəsilməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

