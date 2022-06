Dünya Bankı Ukrayna üçün 1,49 milyard dəyərində yardım ayrılması barədə qərarı təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Ukrayna üçün ayrılan 4 milyard dollar dəyərindəki dəstək paketinin bir hissəsidir. Məlumata görə, məbləğ dövlət və hökumət işçilərinin məvaciblərinin verilməsi üçün xərclənəcək.

Bildirilib ki, Ukraynada əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması üçün yardım paketləri davam etdiriləcək.

