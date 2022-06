UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində II tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sonuncu oyun günündə A və B Liqalarında ümumilikdə 4 qarşılaşma oynanılıb.

A Liqasının 4-cü qrupunda Belçika Polşanı 6:1 hesabı ilə darmadağın edib və ilk qələbəsini qazanıb. Qrupun digər matçında Niderland səfərdə Uelsə qalib gələrək xallarının sayını 6-ya çatdırıb.

B Liqasının 1-ci qrupunda Şotlandiya Ermənistanı 2 cavabsız qolla üstələyib. Ukrayna isə səfərdə İrlandiyanı 1 qolla yenib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.