Böyük Britaniyada 87 yaşlı qadın səmaya baxarkən nənəsinin silueti olduğu iddia edilən görüntünü müşahidə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yaşlı qadın “ailəm məni izləyir, məni çağırırlar” yazaraq, lentə aldığı görüntünü qohumlarına göndərib. Qadın bu mənzərə qarşısında çox duyğulanıb. İki gün sonra isə qadın həyatını itirib.

Qeyd edək ki, 87 yaşlı qadın ötən il həyatını itirib. Lakin yerli jurnalist qadının qohumları ilə indi görüşdüyü üçün məsələ üzə çıxıb.

