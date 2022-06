Ronaldo İsveçrəyə qarşı bu gün oynamayacaq

Portuqaliya millisinin hücumçusu Kriştiano Ronaldo Millətlər Liqasının 4-cü turunda İsveçrə ilə oyunu buraxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yığmanın baş məşqçisi Fernandu Santuş matç öncəsi keçirilən mətbuat konfransında bildirib. O, 37 yaşlı oyunçunu erkən istirahat vermək qərarına gəlib.Santuş Ronaldo ilə yanaşı, Rafael Qerreyro və Joao Moutinyoya da bu imkanı yaradıb. Mütəxəssis bildirib ki, ehtiyatda cəmi 23 oyunçu ola bildiyi halda İsveçrəyə 26 futbolçu ilə getməyin mənası yoxdur.



Qeyd edək ki, bu gün keçiriləcək İsveçrə - Portuqaliyalı görüşü Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.

