Messi artıq yoxdur: "Onun üçün ağlayırlar"

Böyük Britaniya mətbuatı hazırki futbolçulardan ibarət ən dəyərli 11-liyi açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, illərdir həm oynadığı futbolla həm də transfer qiyməti ilə ilk sıralarda olan Lioenel Messi bu dəfə ən dəyərli futbolçulardan ibarət 11-liyə düşə bilməyib. Messinin siyahıda yer almamasını Britaniya mediası “Messi artıq yoxdur. Onun üçün ağlayanlar belə var” başlığı ilə paylaşaraq Messi fanatlarının üzüntüsünə işarə edib.

Messi bundan əvvəl müxtəlif kateqoriya üzrə açıqlanan 11-liklərdə də yer almamışdı. Siyahıda Kriştiano Ronaldonun da olmaması diqqət çəkir. Dünyanın ən bahalı 11-liyi isə belədir:

Canluici Donnarumma: 63 milyon funt sterlinq

Trent Aleksandr-Arnold: 75 milyon funt sterlinq

Yoşko Qvardiol: 85 milyon funt sterlinq

Juan Kanselu: 69 milyon funt sterlinq

Ruben Dias: 94 milyon funt sterlinq

Fil Foden: 106 milyon funt sterlinq

Pedri: 116 milyon funt sterlinq

Cud Bellinqem: 115 milyon funt sterlinq

Kilian Mbappe: 176 milyon funt sterlinq

Vinisius Junior: 159 milyon funt sterlinq

Erlinq Haland : 130 milyon funt sterlinq

