Zelenski Makronun üzünə baxmadı: Kiyevə gəlməyinə peşman oldu - FOTOLAR

Fransa prezidenti Emmanuel Makron, Almaniya kansleri Olaf Şolz, İtaliyanın baş naziri Mario Draqi və Rumıniya prezidenti Klaus Yohanın Kiyevə səfəri zamanı çəkilmiş foto müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident Vladimir Zelenskinin fransız həmkarına soyuq münasibəti diqqət çəkib. Tərəflərin görüşü zamanı Zelenskinin Makronun üzünə baxmaması diqqət çəkib.

Qeyd edək ki, Emmanuel Makron Ukraynanı Rusiyaya torpaq güzəşt etməsini təklif etmişdi.

