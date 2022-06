Səhiyyə işçilərinin peşə bayramı münasibətilə möhtəşəm tədbir keçirildi - FOTO / VİDEO

Dünən Səhiyyə işçilərinin peşə bayramı münasibətilə "Doctors awards" adlı mükafatlandırma mərasimi keçirilib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, tədbirdə çox saylı həkimlər, millət vəkilləri iştirak edib. Eyni zamanda məşhur xanəndələr Təyyar Bayramov, Könül Xasıyeva, Mirələm Mirələmov, müğənni Elnar Xəlilov, Rüfət Axundov, Vasif Məhərrəmli, aktrisa Nahidə Orucova ilə yanaşı, Yaşar Yusub, Rövşanə Ağasəfqızı, Leyla Ramazanlı, Məleykə Əsədova, Kamil Zeynallı, Fatimə Fətəliyeva, Gülüstan Əliyeva, Elnur Zeynalov, Hacı Nuran da xüsusi qonaqlar sırasında olub.

Mərasimdən görüntüləri təqdim edirik:

