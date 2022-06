"Kəpəz" baş məşqçisi Yaşar Vahabzadə ilə bağlı qərarını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 62 yaşlı mütəxəssislə ötən mövsümün sonunda başa çatan müqavilənin müddəti yenilənib. Gəncə təmsilçisi ilə 1 illik sözləşmə imzalayan baş məşqçi Premyer Liqada da komandanın sükanı arxasında olacaq.

Qeyd edək ki, Yaşar Vahabzadə I Divizionda son 3 mövsümdə komandaya rəhbərlik edib.

