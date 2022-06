Rusiya ordusunun Xarkov bölgəsini bombalaması nəticəsində 15 nəfər həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölənlər dinc sakinlərdir. Məlumata görə, mərmilər Xarkovun müxtəlif qəsəbələrinə atılıb. Bildirilir ki, hücum zamanı hədəfə alınan ərazilər hərbi obyektlər olmayıb. Həmçinin bildirilir ki, hazırda Luqansk istiqamətində döyüşlər davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.