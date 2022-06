Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) Azərbaycandakı nümayəndəliyinə yeni rəhbər təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə daha öncə Pakistanda çalışmış Draqana Kojiç təyinat alıb.

Bildirilib ki, o, bu postda səlahiyyətləri başa çatmaqda olan Arian Baueri əvəzləyəcək.

