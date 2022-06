Heydər Əliyev Sarayına direktor vəzifəsini icra edən təyin olunub.

Metbuat.az "APA"ya istinadən xəbər verir ki, Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, nazir Anar Kərimovun əmri ilə direktorun birinci müavini Faiq Mirzəyev hazırda direktor vəzifəsini icra edir.

