Yuri Şatunovun ölümündən əvvəlki son anları kameralara düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə video sosial şəbəkələrdə yayılıb. Halı pisləşən müğənnini dostları kənd xəstəxanasına aparır, bir müddət sonra təcili yardıma köçürülür.

Lakin Domodedovo xəstəxanasına gedən yolda 20 dəqiqədən sonra pop əfsanəsinin ürəyi dayanıb.

Sənətçi bu gün 48 yaşında dünyasını dəyişib.

