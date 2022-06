Türkiyə Milli İstihbarat Təşkilatı Yunanıstanın xeyrinə casusluq edən şəxsi ələ keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediasında məlumat yayılıb.

Bildirilir ki, Məhəmməd Amar Ampara adlı şəxs iş adamı qismində Türkiyəyə gələrək ticarət adı altında Yunanıstan Milli Kəşfiyyat Təşkilatının xeyrinə casusluqla məşğul olurmuş.

