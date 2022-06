Tanınmış həkimin ölümü ilə bağlı TƏFƏRRÜATLAR - Hadisənin şahidi DANIŞDI

Tanınmış ginekoloq-həkim Xalidə Kəngərlinin intihar etdiyi iddia olunur. Məlumata görə ginekoloq özünü Yasamal rayonunda yaşadığı binanın 11-ci mərtəbəsindən atıb.

Metbuat.az Bizim.Media-ya istinadən xəbər verir ki, Xalidə Kəngərli Kəpəz Hospitalı fəaliyyətə başlayandan orada çalışırdı.



Həkim yoldaşlarının saytımıza verdiyi məlumata görə Xalidə Kəngərli çox pozitiv, həyat dolu və pasiyentləri ilə mehriban münasibətdə olan həkim kimi tanınıb. İki azyaşlı övladı var. Ginekoloqu tanıyanlar onun intihar etdiyinə heç cür inana bilmədiklərini dilə gətiriblər.

Hadisə şahidi Əli Sərdaroğlu açıqlamasında olayı öz gözləri ilə gördüyünü bildirib:

“Mən həkimin yaşadığı binanın yanında işləyirəm. Pəncərədə siqaret çəkirdim. Kölgə kimi yerə düşən bir şey gördüm. İntihar idi, yoxsa nəydi bilmirəm. Amma ətrafda hamısı deyir ki, yoldaşı ilə aralarında mübahisə etdiyi üçün intihar edib”.

Qeyd edək ki, rəsmi açıqlamalarda tanınmış həkimin ölüm səbəbi açıqlanmayıb. Faktla bağlı Yasamal Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Həmçinin oxuya bilərsiniz: Qəfildən vəfat edən 9 aylıq hamilə olan Aytənin ölümünün TƏFƏRRÜATLARI / FOTOLAR



Bizi teleqramdan izləyin: https://t.me/metbuat

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.