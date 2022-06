Bu gün saat 08:00-a olan müşahidəyə əsasən Kür çayında suyun səviyyəsi 446 sm təşkil edir.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, bu barədə Kür Qıraqkəsəmən məntəqəsindən verilən son məlumatda bildirilib. Qeyd edilib ki, bu göstərici dünən səhər 8-də aparılan müşahidə ilə müqayisədə 20 sm azdır.

