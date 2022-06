Ermənistanda yeni Baş prokuror seçilib.

Metbuat.az “Sputnik Armenia”ya istinadən xəbər verir ki, bu posta Anna Vardapetyan seçilib.

Qeyd edək ki, Anna Vardapetyan Ermənistanda seçilən ilk qadın Baş prokurordur.

