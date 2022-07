Regional turizmin inkişafına dəstək məqsədilə Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən Qax rayonunun İlisu kəndi ərazisində yerləşən "Uludağ" Turizm və İstirahət kompleksi MMC-yə 400 min AZN məbləğində güzəştli kredit verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu nazir Mikayıl Cabbarov bildirib.

