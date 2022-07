"SOCAR"dan yanacaq satışı ilə bağlı AÇIQLAMA

Sosial şəbəkələrdə ölkədə müxtəlif növ yanacağın satışında problemlərin yaranması ilə bağlı məlumatlar yayılıb.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, "SOCAR PETROLEUM" QSC məsələ ilə bağlı açıqlama yayıb.

Qurumun mətbuat katibi Üzeyir Həbibbəyli bildirib ki, hazırda ölkədə hər hansı yanacaq növünün satışı ilə bağlı problem yoxdur.

"Bildiririk ki, hazırda ölkədə hər hansı yanacaq növünün satışı ilə bağlı problem yoxdur. Bütün yanacaq növlərinin satışı adi qaydada həyata keçirilir", - deyə Ü.Həbibbəyli qeyd edib.

