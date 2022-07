İqtisadiyyat Nazirliyinin Ağdam Sənaye Parkının rezidenti olmaq üçün sahibkarlar ümumi investisiya dəyəri 60 milyon manatdan çox olan 15 layihə təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu nazir Mİkayıl Cabbarov qeyd edib.

"Hazırda baxılan bu layihələrin reallaşdırılması nəticəsində 800 nəfər daimi işlə təmin ediləcək", - deyə o, bildirib.

