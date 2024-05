Slovakiyanın Baş naziri Robert Fiko Azərbaycana gəlir.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Baş nazir Robert Fiko artıq Bakıya yola düşüb.

Bildirilib ki, Baş nazir ikitərəfli münasibətlərin dərinləşdirilməsini müzakirə etmək üçün mayın 7-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşəcək.

“Görüşdə Azərbaycan qazının Slovakiyaya idxalı variantları da müzakirə olunacaq.

Slovakiya Baş naziri və Azərbaycan Prezidenti Slovakiya Respublikası ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalayacaqlar”, - Slovakiyanın hökumət kabinetinin mətbuat departamenti bildirib.

Həmçinin Slovakiya və Azərbaycan müdafiə nazirləri arasında müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanacaq.

Səfər zamanı Baş nazir Robert Fikonu bir qrup sahibkar da müşayiət edir. Onlar Slovakiya ilə Azərbaycan biznes dairələri arasında əməkdaşlığa dair danışıqlar aparacaqlar.

Qeyd olunub ki, bu, Fikonun Aİ-dən kənarda ilk xarici səfəridir və məqsəd Slovakiya iqtisadiyyatını dəstəkləmək və yüksək iqtisadi potensiala malik ölkələrlə ikitərəfli əlaqələri inkişaf etdirməkdir.

Slovakiya nümayəndə heyətinə həmçinin iqtisadiyyat naziri Denisa Sakova, xarici işlər naziri Juraj Blanar və müdafiə naziri Robert Kalinak daxildir.

