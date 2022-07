İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti "Zəngəzur Aqro Park" MMC-ni dövlət qeydiyyatına alıb.

Metbuat.az Nazirliyə istinadən xəbər verir ki, yeni şirkətin hüquqi ünvanı Qubadlı rayonu, Dondarlı kəndi, nizamnamə kapitalı 10 manat, qanuni təmsilçisi isə Xalid Arif oğlu Mahmudovdur.

