Aparıcı Zaur Baxşəliyev yeni addımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, hər kəsin sosial verilişlərdə aparıcı kimi gördüyü Baxşəliyev bu dəfə yeni kliplə tamaşaçılar qarşısına çıxıb.

O, son zamanlar aparıcı Zaur Kamalla yaşadığı qalmaqalla gündəmə gələn iranlı müğənni Afşin Azəri ilə klip çəkdirib.

Hər iki məşhur "Eşq yəni" adlı yeni mahnısı ifa edərək ona ekran həyatı veriblər. Kompozisiyanın sözləri Cezahirə aiddir. Mahnının aranjimnalığını Afşin Azəri özü edib.

