Türk ulduz böyük məbləğə dünya nəhənginə gedir: İlin transferi

“İnter” klubunun oyunçusu Hakan Çalhanoğlu “Tottenhem”ə transfer olmağa yaxındır.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, transferin son detalları müzakirə edilib. İddialara görə, İtaliya təmsilçisi türk ulduz üçün azı 30 milyon avro tələb edir. İngiltərə mediasının məlumatına görə, baş məşqçi türk ulduzun transferinin reallaşması üçün klub rəhbərliyinə istəyini bildirib.

Məlumata görə, Hakan Çalhanoğluya bir neçə klubdan təklif olsa da, özü İngiltərədə futbol oynamağa müsbət yanaşır.

