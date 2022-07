“Xaç atası” filminin ulduzu Ceyms Kaan VƏFAT ETDİ

“Xaç atası” filmində Santino (Sonni) Korleone obrazı ilə tanınan amerikalı aktyor Ceyms Kaan vəfat edib.

Metbuat.az, bu barədə onun "Twitter" səhifəsində bildirilib.

“Xaç atası”nın ulduzunun ölüm səbəbi açıqlanmayıb. C.Kaan 82 yaşında dünyasını dəyişib.

O, həmçinin "Mizeri", "Eldorado", "Yağış insanlar", "Oğru", "Körpü çox uzaqdır", "Pozan, "Qenrinin kriminaı fişkası" və "Şayloya səyahət" filmlərdə rol oynayıb.

“Xaç atası” filmindəki roluna görə C.Kaan "Oskar" mükafatına namizəd olub. Bundan əlavə, O, "Emmi", "Qızıl Qlobus" və "Saturn" mükafatlarına namizəd olub.

