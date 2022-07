Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) nümayəndəsi Hacı Şahin Həsənlinin oğlu magistr adını qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış din xadiminin oğlu Hüseyn Həsənov ADA Universitetinin Dövlət və ictimai münasibətlər fakültəsinə qəbul olunub.

