Serbiyalı tennisçisi Novak Cokovic "Uimbldon" turnirinin finalında avstraliyalı Nik Kiryosu məğlub edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) nəticəsi ilə başa çatıb.Final oyunu 3 saat 4 dəqiqə davam edib.

N.Cokoviç ardıcıl dördüncü "Uimbldon" turnirinin qalibi oldu, karyerasında yeddinci qələbəsini qazandı. 35 yaşlı serbiyalı tennisçi 21-ci "Böyük Dəbilqə" turnirinin qalibi olub.

