“Qarabağ”ın III raunddakı potensial rəqibləri bilinib

Çempionlar Liqasında II təsnifat mərhələsinin bütün cütlükləri müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibləri də bəlli olub. Ağdam təmsilçisi II təsnifat mərhələsində İsveçrə "Sürix"ini mübarizədən kənarlaşdırsa, səpələnmişlər səbətində yer alacaq.

Komanda 4 cütdən biri ilə və ya Kiprin "Apollon" (Limassol) klubu ilə üz-üzə gələcək. Azərbaycan çempionunun "Pünik" (Ermənistan) - "Düdelanj" (Lüksemburq) cütünə rəqib olmaq şansı yoxdur.

III təsnifat mərhələsi

Çempionlar yolu

Səpələnmişlər

“Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya) – “Şkupi” (Şimali Makedoniya) cütünün qalibi

“Srvena Zvezda” (Serbiya)

“Makkabi” (Hayfa, İsrail) – “Olimpiakos” (Yunanıstan) cütünün qalibi

HİK (Finlandiya) – “Viktoriya” (Plzen, Çexiya)

“Qarabağ” (Azərbaycan) – “Sürix” (İsveçrə)

“Jalgiris” (Litva) – “Malmö” (İsveç)

Səpələnməmişlər

“Ludoqorets” (Bolqarıstan) – “Şemrok Rovers” (İrlandiya)

“Maribor” (Sloveniya) – “Şerif” (Moldova)

“Linfild” (Şimali İrlandiya) – “Bodo-Qlimt” (Norveç)

“Ferensvaroş” (Macarıstan) – “Slovan” (Bratislava, Slovakiya)

“Apollon” (Limassol, Kipr)

“Pünik” (Ermənistan) – “Düdelanj” (Lüksemburq)

Liqa yolu

Səpələnmişlər

“Benfika” (Portuqaliya)

“Reyncers” (Şotlandiya)

“Dynamo” (Kiyev, Ukrayna) – “Fənərbaxça” (Türkiyə) cütünün qalibi

PSV (Niderland)

Səpələnməmişlər

“Monako” (Fransa)

“Midtüllann” (Danimarka) - AEK (Larnaka, Kipr) cütünün qalibi

“Şturm” (Avstriya)

“Union” (Belçika)

Qeyd edək ki, Çempionlar Liqasında III təsnifat mərhələsinin püşkü iyulun 18-də atılacaq. Bu raundun oyunları isə avqustun 2-3-də və 9-10-da baş tutacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.