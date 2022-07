Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi instaqram səhifəsində Şuşada keçirilən Vaqif Poeziya Günləri ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Vaqif Poeziya Günləri. Şuşa. 2022".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.