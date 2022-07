Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) tərəfindən 2022-ci il iyunun 20-də elan olunmuş “Fərdi jurnalist müsabiqəsi”nin nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müxtəlif nominasiyalar üzrə qalib gəlmiş jurnalistlərə pul mükafatı təqdim olunacaq.

Müsabiqənin nəticələrini təqdim edirik:

