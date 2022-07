Badımcan xolesterini azaldan mükəmməl yay tərəvəzidir

"Yay tərəvəzləri arasında yüksək xolesterin və artıq çəki ilə ən yaxşı mübarizə aparanlardan biri badımcandır" - qidalanma mütəxəssisi Ekaterina Antipova.

Metbuat.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, E.Antipova müsahibəsində badımcanı orqanizmin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq, immuniteti gücləndirmək və arıq bədən quruluşunu saxlamaq üçün ideal yay tərəvəzi adlandırıb. Mütəxəssisin sözlərinə görə, badımcanın qabığı orqanizmin xərçəngin inkişafına gətirən proseslərə qarşı müdafiəsini yaxşılaşdıran güclü antioksidant rolunu oynayan nasunin də daxil olmaqla, antotsianlarla zəngindir.

Badımcan orqanizmi oksidləşdirici stresdən, hüceyrələrin zədələnməsindən və müdafiə mexanizmlərinin zəifləməsindən qoruyur.

Həmçinin, yay tərəvəzinin başqa bir komponenti olan xlorogen turşusu şişlərə qarşı (həmçinin virus və mikroblara qarşı) xüsusiyyətlərə malikdir.

Badımcanın digər faydalı maddələri arasında damar sisteminin və ürəyin vəziyyətinə yaxşı təsir göstərən mineralları qeyd etmək olar (xüsusən bunlar kalium, kalsium, maqneziumdur). Onların liflə birlikdə tərəvəzdə olduğunu nəzərə alsaq, badımcanı yüksək xolesterini azaltmaq üçün ideal qida məhsulu hesab etmək olar. Ürək-damar xəstəlikləri, şəkərli diabet və yüksək xolesterin olan insanlar üçün badımcan müalicəvi rasionda tövsiyə olunan qida məhsuludur.

Antipova badımcanları yağda qızartmadan hazırlamağı məsləhət görüb. Bundan əlavə, ekspert xəbərdarlıq edib ki, tərəvəz bəzi insanlar üçün ziyandır. Bu risk qrupuna böyrəklərində problem olan insanlar, mədə-bağırsaq traktının xroniki xəstəlikləri (qastrit, mədə xorası, öd daşı xəstəliyi) və allergiyası olan insanlar daxildir.

