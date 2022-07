Azərbaycanda məhkəmənin bəraət verdiyi şəxs həbs edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən bildirilib.

Belə ki, 10.02.2022-ci il tarixdə Bərdə rayon məhkəməsi tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 152.1-ci (on altı yaşına çatmayan şəxslə cinsi əlaqədə olma və ya seksual xarakterli digər hərəkətlər etmə) maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxsə bəraət hökmü verilib.

Həmin hökmdən dövlət ittihamçısı tərəfindən 15.02.2022-ci il tarixdə apellyasiya protesti verilib.

Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin bugünkü (iyulun 20-də) hökmü ilə protest təmin edilib, sözügedən şəxs təqsirli bilinərək 1 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib və dərhal məhkəmə zalında həbs olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.