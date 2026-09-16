Argentina millisinin heyəti açıqlanıb. Komandanın heyətinə “İnter Mayami”nin hücumçusu Lionel Messi də daxil edilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, Argentina sentyabrın 30-da Boliviya, oktyabrın 3-də Burkina-Faso, oktyabrın 6-da isə Beninlə yoldaşlıq oyunu keçirəcək.
Messinin Beninlə qarşılaşmada milli komanda ilə son oyununa çıxacağı gözlənilir. Görüşün keçiriləcəyi Buenos-Ayresdəki “Monumental” stadionunda futbolçu üçün vida mərasiminin təşkili planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, Messi avqustun 31-də Argentina millisindəki karyerasını başa vurduğunu açıqlamışdı. O, 2005-ci ildən yığmanın heyətində 207 oyunda 125 qol vurub.