Yunanıstan Türkiyə PUA-larına qarşı Egey dənizindəki adalarda müdafiə sistemləri qurur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The Defense Post” portalı məlumat yayıb. Bildirilir ki, Yunanıstan alacağı PUA əleyhinə sistemlər üçün 400 milyon dollar ödəyəcək. Yunanıstanın “Ekathimerini” qəzeti də belə məlumat yayıb. İddialara görə, müdafiə sistemləri Egey dənizindəki gizli ərazilərə yerləşdilir.

