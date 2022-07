Dəmir barmaqlıqlar arasında qalan uşaq belə xilas edildi - VİDEO

Xırdalanda azyaşlının başı dəmir barmaqlıqlar arasında qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, FHN-in “112” qaynar xəttinə daxil olan müraciət əsasında nazirliyin Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin xilasediciləri dərhal çağırış üzrə cəlb olunub.

Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən məlum olub ki, 2015-ci il təvəllüdlü uşağın başı beşmərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsində yerləşən mənzilin pəncərəsinin dəmir barmaqlıqları arasında sıxılı halda qalaraq təhlükəli vəziyyətə düşüb.

Xilasedicilər xüsusi xilasetmə vasitələrindən istifadə etməklə uşağı xilas edərək ailəsinə təhvil veriblər.

