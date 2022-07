Azərbaycanda 245 jurnalist Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünü alır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov Fazil Talıbov deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.